Mavi bayraklı plaj sayısında artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Turizm
ABONE OL

Mavi bayraklı plaj sayısında artış

Mavi bayrakta İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de, yıl mavi bayraklı plaj sayısı 531'e ulaştı

Mavi bayraklı plaj sayısında artış
Mavi bayraklı plaj sayısında artış
0:00 / 0:00
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinde 2018'de 459, 2019'da 463 mavi bayrağın dalgalandığı Türkiye sahillerinde, bu sayı 2020'de 486'ya, geçen yıl 519'a, bu yıl da 531'e yükseldi.

İller bazında ise en fazla mavi bayrak 229 ile Antalya'da dalgalanıyor. Antalya'yı 111 mavi bayrak ile Muğla, 66 mavi bayrakla da İzmir takip ediyor. Aydın'da 36, Balıkesir'de 31, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Kocaeli'de 7, Bartın'da 3, Kırklareli, Sakarya ve Ordu'da 2'şer, Van'da ise 1 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Mavi bayrakta 621 plajı ile İspanya'nın birinci, 581 plajı ile Yunanistan'ın ikinci sırada yer aldığı listede üçüncü sırada bulunan Türkiye'nin, zirveye yerleşmesi için kamu ve özel kuruluşlarca etkin bir mücadele yürütülüyor.

14. Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitim Semineri için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, gönüllülük esasına göre çalışan vakfın, özellikle çevre konusunda önemli projelere imza attığını söyledi.

Mavi bayrak çalışmasının da vakfın en önemli çalışmalarından biri olduğunu ifade eden Ateş, Türkiye'nin yıllar içinde mavi bayraklı tesisler, plajlar konusunda ciddi gelişme kaydettiğini belirtti.

30 YIL ÖNCE YOKTU

30 yıl önce Türkiye'de mavi bayraklı hiç plaj bulunmadığını anlatan Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye bugün mavi bayraklı plaj konusunda İspanya ve Yunanistan ile yarışıyor. Önemli çalışmalarla önce ikinciliği ve ardından birinciliği almayı hedefliyoruz. Bunun için de eğitimlere çok önem veriyoruz. TÜRÇEV'in iyi bir kadrosu var. Bu kadroyu genişleterek Van Gölü'nden, Edirne ve Karadeniz kıyılarına kadar bayrak sayımızı artırmak için gayret sarf ediyoruz."

Bir dönem Turizm Bakanlığı yaptığını hatırlatan Ateş, bugün de TÜRÇEV olarak Kültür ve Turizm, Sağlık, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Milli Eğitim bakanlıklarıyla iş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Ateş, bakanlıklarla çevre konularında çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Vakıf olarak 1200 okulda çevre eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerle önümüzdeki dönem için hem mavi bayrak hem denizlerin temizliği hem de ormanların korunması konusunda çok daha duyarlı bir kuşak yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hacıalioğlu, TGA'da yönetim kurulu üyesi adayı oldu
TURİZM Hacıalioğlu, TGA'da yönetim kurulu üyesi adayı
Yabancı turistte yüzde 38.36 artış! (Suudi turist akını)
TURİZM Suudi turist akını
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndaki Operasyon Merkezi (OC) ve Ekip Terminali Binası ile Leed v4.1 İşletme Sertifikası Aldı
TURİZM THY, Leed v4.1 İşletme Sertifikası Aldı
Antalya'ya gelen turist sayısı 12 milyon aştı
TURİZM Antalya'ya gelen turist sayısı 12 milyon aştı
TÜROB Konaklama Vergisinde erteleme istedi
TURİZM 'Konaklama Vergisi 2024 yılına ertelenmeli'
Turizm geliri yüzde 27.1 arttı
TURİZM Turizm geliri yüzde 27.1 arttı
Rusya'nın turizmden sorumlu kurumu Rosturizm lağvedildi
TURİZM Rosturizm lağvedildi
Türkiye’yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti
TURİZM En çok turist Almanya'dan
Turizmde 2 yeni model önerisi
TURİZM Turizmde 2 yeni model önerisi
İstanbul Havalimanı, dünyanın "en iyi havalimanı" seçildi
TURİZM İstanbul Havalimanı, dünyanın "en iyi havalimanı" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.