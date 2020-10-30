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Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) mavi dolunay için tarih verdi. Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay etkileri nelerdir? Mavi dolunay ne zaman gerçekleşecek? Mavi dolunay hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman?

Mavi dolunay nedir? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

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MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın "mavi dolunay veya mavi ay" olacağı kaydedildi.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Dünyadaki fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleri nedeniyle geçmişte mavi tonlarında görülen Dolunay'a bu isim verilmiştir.

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