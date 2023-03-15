Mavi'nin net kârı yüzde 245 yükseldi

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Hazır giyim firması Mavi 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2022 yılında şirketin toplam gelirleri bir önceki yıla oranla yüzde 129 artarak 10 milyar 592 milyon TL'ye yükseldi.

Mavi'nin geçen yıl net kârı ise 2021'e göre yüzde 245 artarak 1 milyar 459 milyon TL'ye yükseldi.

Firma, global perakendede yüzde 146, toptanda yüzde 107, e-ticarette ise yüzde 96’lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye perakende bire bir mağaza satışları yüzde 142 arttı. Söz konusu yükselişte sepet artışıyla birlikte; yüzde 21 satış adedi ve yüzde 29.5 işlem adedi büyümesi, trafik artışı ve 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanımı etkili oldu.

12.5 MİLYON JEAN SATTI

Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz'un yatırımcı sunumunda yer alan değerlendirmesinde "En iyi yaptığımız işe odaklanmaya; jean’de inovasyon, lifestyle ürünlerde ise yenilikler sunarak büyümeye devam ediyoruz. Mavi Black, Mavi Pro, Mavi Icon, MV91 ve Sürdürülebilir Hemp gibi inovatif denim koleksiyonlarıyla geçtiğimiz yıl 12.5 milyonun üzerinde jean satışı gerçekleştirirdik. Lifestyle denim dışı kategorilerin toplam içindeki payı ilk kez yüzde 60'ı aştı. Mavi logo sweatshirt grubu, yeni Mavi ProTech premium ceket koleksiyonu, Freedom of Space X Mavi ve Esra Gülmen X Mavi özel iş birlikleriyle müşterilerimize yenilik sunmaya devam ettik" ifadeleri yer aldı.