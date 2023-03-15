Mavi'nin net kârı yüzde 245 yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Mavi'nin net kârı 2022'de yüzde 245 yükseldi
ABONE OL

Mavi'nin net kârı yüzde 245 yükseldi

2022 yılında Mavi'nin toplam gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 129 artarak 10 milyar 592 milyon TL'ye, net kârı ise yüzde 245 artarak 1 milyar 459 milyon TL'ye ulaştı

Mavi'nin net kârı 2022'de yüzde 245 yükseldi
HABERTURK.COM

Hazır giyim firması Mavi 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2022 yılında şirketin toplam gelirleri bir önceki yıla oranla yüzde 129 artarak 10 milyar 592 milyon TL'ye yükseldi.

Mavi'nin geçen yıl net kârı ise 2021'e göre yüzde 245 artarak 1 milyar 459 milyon TL'ye yükseldi.

Firma, global perakendede yüzde 146, toptanda yüzde 107, e-ticarette ise yüzde 96’lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye perakende bire bir mağaza satışları yüzde 142 arttı. Söz konusu yükselişte sepet artışıyla birlikte; yüzde 21 satış adedi ve yüzde 29.5 işlem adedi büyümesi, trafik artışı ve 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanımı etkili oldu.

12.5 MİLYON JEAN SATTI

Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz'un yatırımcı sunumunda yer alan değerlendirmesinde "En iyi yaptığımız işe odaklanmaya; jean’de inovasyon, lifestyle ürünlerde ise yenilikler sunarak büyümeye devam ediyoruz. Mavi Black, Mavi Pro, Mavi Icon, MV91 ve Sürdürülebilir Hemp gibi inovatif denim koleksiyonlarıyla geçtiğimiz yıl 12.5 milyonun üzerinde jean satışı gerçekleştirirdik. Lifestyle denim dışı kategorilerin toplam içindeki payı ilk kez yüzde 60'ı aştı. Mavi logo sweatshirt grubu, yeni Mavi ProTech premium ceket koleksiyonu, Freedom of Space X Mavi ve Esra Gülmen X Mavi özel iş birlikleriyle müşterilerimize yenilik sunmaya devam ettik" ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tüpraş'tan yüzde 600 bedelsiz sermaye artırımı
İŞ-YAŞAM Tüpraş'tan yüzde 600 bedelsiz sermaye artırımı
Arjantin'de enflasyon 3 haneye yükseldi
İŞ-YAŞAM Arjantin'de enflasyon 3 haneye yükseldi
Hepsiburada’dan deprem bölgesindeki satıcılara destek
İŞ-YAŞAM Hepsiburada’dan deprem bölgesindeki satıcılara destek
OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda
İŞ-YAŞAM OSB kanun teklifi komisyonda
FED faiz artırımlarına son verir mi?
İŞ-YAŞAM Banka iflası ne kadar etkili olur?
THY Teknik AŞ IndiGoya kiralanan uçağın giydirme işlemlerine başladı
İŞ-YAŞAM THY Teknik'ten uçak giydirme
Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı
İŞ-YAŞAM ABD'de enflasyon şubatta geriledi
Balıkesir'den Ankara'ya uçuşlar yeniden başladı
İŞ-YAŞAM Edremit'ten Ankara'ya uçuş başladı
ASELSAN'dan 18.8 milyon dolarlık imza
İŞ-YAŞAM ASELSAN'dan 18.8 milyon dolarlık imza
Deprem bölgesinde 20 bin gıda denetimi gerçekleştirildi
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesinde 20 bin gıda denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.