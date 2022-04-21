Mavi Vatan Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Mavi Vatan Tatbikatı başarıyla tamamlandı
ABONE OL

Mavi Vatan Tatbikatı'nın birinci safhası başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte katıldığı Mavi Vatan Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası başarıyla tamamlandı

Son dakika: Mavi Vatan Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan Tatbikatı başarıyla tamamlandı
0:00 / 0:00
İHA

Mavi Vatan Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği TCG Kemalreis fırkateyninin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndan ayrılmasıyla başladı.

DENİZDE TESPİT EDİLEN MAYIN İMHA EDİLDİ

Jenerik bir senaryo çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde ilk olarak denizde tespit edilen serbest mayın imha edildi. Mayın avlama gemisinin mayını tespitinin ardından emniyete alınan bölgeye SAS timi helikopterle sevk edildi.

Helikopterden denize atılan SAS unsurları mayını imha etti. Mayının imhasının ardından bir adadaki hedefleri imha etmek üzere SAT harekatı düzenlendi. Harekat çerçevesinde SAT unsurları helikopterden suya atlayarak adadaki hedeflere yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

GEMİYE SERBEST İNİŞ OPERASYONU

Eşzamanlı olarak sualtı intikal aracı ve helikopterden paraşütle atılan SAT unsurları hedefe yöneldi. Belirlenen hedeflerin ele geçirilmesinin ardından ada kıyı hattında bulunan hedefler SAT botunca ateş altına alındı. Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından sudaki SAT unsurları helikopterle denizden alındı. SAT Komutanlığının bir diğer unsuru ise helikopterden bir gemiye serbest iniş yaparak operasyon düzenledi.

SAT harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından harekata katılan unsurlar tatbikatın sancak gemisindeki Bakan Akar’a selamlama geçişi yaptı.

SAT harekatının ardından Denizaltı savunma harbi çerçevesinde yerli ve milli yapım roket atışı gerçekleştirildi. Belirlenen hedef TCG Tarsus karakol gemisinden atılan roketle tam isabetle vuruldu. Daha sonra TCG Kemalreis fırtakeyni ile TCG Büyükada ve Heybeliada korvetleri arasında denizde malzeme transferi icra edildi.

Söz konusu faaliyet sırasında TCG Büyükada’daki Donanma Bandosu tarafından da marşlar çalındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemi ile tatbikata katılan gemilerin komutanlarına hitabının ardından, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası tamamlandı.
Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin son safhasında fiili silah atışları gerçekleştirilecek. Atışlar çerçevesinde yerli ve milli üretim Aksungur SİHA’dan yerli ve milli MAM-L güdümlü mermi atışı icra edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka Operasyonu'nda 4 terörist etkisi
GÜNDEM Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka Operasyonu'nda 4 ...
Son dakika: Restorandaki faciadan sonra Ege için kritik bekleyiş!
GÜNDEM Restorandaki faciadan sonra Ege için kritik bekleyiş!
500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim bulundu
GÜNDEM 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Eylem hazırlığı yapan iki terörist yakalandı
GÜNDEM Eylem hazırlığı yapan iki terörist yakalandı
MSÜ taban puanları 2022 belli oldu mu? Kadın ve erkek astsubay ve subay MSÜ taban puanları
GÜNDEM MSÜ taban puanları 2022!
Son dakika: Ayasofya Camii'de İmparator Kapısı onarıldı
GÜNDEM Ayasofya'da İmparator Kapısı onarıldı
En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri
GÜNDEM En güzel 23 Nisan şiirleri
Feci olay! Cam silerken 3'üncü kattan düştü
GÜNDEM Feci olay! Cam silerken 3'üncü kattan düştü
Bayramda oruç tutulur mu, haram mı? Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü oruç tutulur mu?
GÜNDEM Bayramda oruç tutulur mu?
E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı: MEB 2022 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?
GÜNDEM E-Okul VBS öğrenci giriş sayfası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.