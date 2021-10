Maximum Uniq Açıkhava'da 80 bin kişi 0:00 / 0:00

Maximum Uniq Açıkhava, İstanbul'un yeni eğlence ve kültür - sanat merkezi olmayı başardı. İlk yılında elde ettiği başarının temelini şüphesiz açık hava sineması, konser, tiyatro, stand - up, çocuk etkinlikleri ve festivallerden oluşan zengin içeriği ve BKM'nin deneyimi oluşturdu.

İstanbul'un yanı sıra yakın illerden de katılımların olduğu Maximum Uniq Açıkhava'da etkinliklerin başladığı 1 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar olan 3 aylık süreçte 80 etkinliğin her birinde pandemi kuralları gereği izin verilen kapasite tamamen doldu. Toplamda etkinlikleri yaklaşık 80 bin kişi takip etti.

Maximum Uniq Açıkhava'nın etkinlikleri arasında yer alan açık hava sinemasında 'Oscar Seçkisi' başlığı altında izleyicilere yazlık sinema nostaljisi yaşatıldı.

Yaz boyunca izleyiciye sunulan filmler şunlar oldu;

* Nomadland (2 Gösterim)

* Kurye

* Süpernova

* Petite Maman

* Rifkin's Festival

* Druk

* Resistance

* Father

* Minari

* The Man Who Sold Skin

* First Cow

İKSV tarafından bu yıl 40'ıncı kez düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin 'Türkiye Sineması' bölümü kapsamındaki yarışma, Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirildi. Film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen festival coşkusu açık havaya taşındı.

Almanya'nın en ünlü festivallerinden Oktoberfest, Maximum Uniq Açıkhava'da farklı bir format ile İstanbullularla buluşmak için hazır. Saat 14'te kapılarını açacak olan festivalde günün startı DJ Aytun ile başlayacak.

Türkiye'de reggae denilince akla ilk gelen isim olan 'Sattas', İstanbul'un lokal DJ'lerinden 'Shangri La', eğlenceli ve deli gibi dans ettiren setleriyle 'Club Bangkok', elektronik yapılar ve etnik ritimleriyle 'Islandman' ve 60 ve 70'li yılların saykodelik funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyen 'Hey! Douglas' festival katılımcılarını iyi müzik ve dansa doyuracak.



14.00... Kapı Açılış

14.00 - 16.00... DJ Aytun

16.00 - 17.15... Sattas

17.15 - 17.45... DJ Aytun

17.45 - 18.45... Shangri La

18.45 - 20.00... Club Bangkok

20.00 - 20.20... DJ Aytun

20.20 - 21.50... Islandman

21.50 - 22.20... DJ Aytun

22.20 - 00.00... Hey! Douglas

Maximum Uniq Açıkhava'nın 1 Ekim'den sezonun kapanacağı 17 Ekim'e kadar olan etkinlikleri arasında Oktoberfest festivalinin yanı sıra Anadolu Ateşi'nin gösterisi, Zeynep Bastık, Yalın ve Gazapizm konserleri yer alacak.

5 Ekim... Ayta Sözeri

6 Ekim... Anadolu Ateşi

7 Ekim... Zeynep Bastık

8 Ekim... Yalın (Pazar Şarkıları)

15 Ekim... Gazapizm

16 Ekim... Oktoberfest.