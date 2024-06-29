Maximum Uniq'te Temmuz ayı sanatla dolu

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence Temmuz ayında zirveye taşınacak. Mekan Temmuz ayı boyunca tiyatro oyunları ve konserlerle hem ülkemizin hem de dünyanın yıldız isimlerini sahnesinde ağırlayacak.

7000 kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da 1 Temmuz akşamı Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın başrollerinde yer aldığı Aydınlıkevler ve 8-9 Temmuz'da Şener Şen'in yoğun ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı tiyatroseverlerle buluşacak.

REKLAM KONSER MARATONUNDA YOK YOK! Konser maratonu, 4 Temmuz’da Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin ve 5 Temmuz’da dillerden düşmeyen şarkılarıyla Buray’la başlayacak. 10 Temmuz’da pop müziğin yıldız ismi Berkay ve 12 Temmuz’da Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. Maraton, 19 Temmuz’da şarkılarıyla Türk popuna damga vuran Serdar Ortaç, 20 Temmuz’da İsviçreli müzik dâhileri Adriatique, 28 Temmuz’da da rap müziğin başarılı iki ismi Lvlc-5 ve Çakal ile devam edecek. MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA TEMMUZ AYI ETKİNLİKLERİ