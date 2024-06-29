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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Maximum Uniq'te Temmuz ayı sanatla dolu

        Maximum Uniq'te Temmuz ayı sanatla dolu

        Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence Temmuz ayında Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Aydınlıkevler başlayacak ay boyunca Erol Evgin'den Goran Bregoviç'e birçok ünlü sanatçı konserlerle sanatseverlerle buluşacak. 8-9 Temmuz'da Şener Şen yoğun ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı ile seyirci karşısında olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 30.06.2024 - 00:43
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        Maximum Uniq'te Temmuz ayı sanatla dolu
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence Temmuz ayında zirveye taşınacak. Mekan Temmuz ayı boyunca tiyatro oyunları ve konserlerle hem ülkemizin hem de dünyanın yıldız isimlerini sahnesinde ağırlayacak.

        7000 kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da 1 Temmuz akşamı Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın başrollerinde yer aldığı Aydınlıkevler ve 8-9 Temmuz'da Şener Şen'in yoğun ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı tiyatroseverlerle buluşacak.

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        KONSER MARATONUNDA YOK YOK!

        Konser maratonu, 4 Temmuz’da Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin ve 5 Temmuz’da dillerden düşmeyen şarkılarıyla Buray’la başlayacak. 10 Temmuz’da pop müziğin yıldız ismi Berkay ve 12 Temmuz’da Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. Maraton, 19 Temmuz’da şarkılarıyla Türk popuna damga vuran Serdar Ortaç, 20 Temmuz’da İsviçreli müzik dâhileri Adriatique, 28 Temmuz’da da rap müziğin başarılı iki ismi Lvlc-5 ve Çakal ile devam edecek.

        MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA TEMMUZ AYI ETKİNLİKLERİ

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        1 Temmuz Pazartesi Aydınlıkevler

        4 Temmuz Perşembe Erol Evgin

        5 Temmuz Cuma Buray

        8 Temmuz Pazartesi Zengin Mutfağı

        9 Temmuz Salı Zengin Mutfağı

        10 Temmuz Çarşamba Berkay

        12 Temmuz Cuma Goran Bregovic

        19 Temmuz Cuma Serdar Ortaç

        20 Temmuz Cumartesi Adriatique

        28 Temmuz Pazar Lvlc-5 & Çakal

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        #Maximum Uniq
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