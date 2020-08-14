Cilde uygulanan maya maskesi; gerekli vitamin ve minerallerin alınmasını, nemlendirerek yenilenmesini ve bakterilerden arınmasını sağlamaktadır. Ciltte meydana gelen yağlanmayı dengeleyerek, kırışıklıkları hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Maske uygulamaları kolay ve doğal olduğundan oldukça tercih edilen bir maske yapımıdır.
Maya Maskesi Tarifleri;
- Yoğurtlu Maya Maskesi; yarım yemek kaşığı yoğurt ve mayayı karıştırın. Cildinize uygulayarak, 30 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Maskeden sonra nemlendirici sürmeyi unutmayın. Bu maske; yıpranan ve mat görünen ciltlerin canlı bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır.
- Besleyici Maya Maskesi; yarım yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı süt ve balı güzelce karıştırın. Cildinize uygulayın, 20 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Uygulanan maske kuruyan ciltler için yoğun nemlendirme sağlamaktadır.
- Yağlı Ciltler İçin Maya Maskesi; 1 yemek kaşığı yaş maya ile 10 damla limon suyunu karıştırın. Cildinize uygulayarak, yaklaşık 15 dakika bekleyin. İlk olarak ılık, sonrasında soğuk su ile durulayın. Yağ dengesini sağlayarak, tıkalı olan gözeneklerin açılmasını ve sivilce oluşumlarının kurumasını sağlamaktadır.
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