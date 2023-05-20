'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

Deprem dolayısıyla iptal edildi ama yine halkımız ritüelleri yerine getiriyor. Değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz, her yıl bunu kutluyoruz. Ben de herkes gibi hastalık, kaza ve bela başımızdan geçip suyla gitsin diyerek dereye taş attım" diye konuştu.