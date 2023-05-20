'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

Giresun'da halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen 'mayıs yedisi' geleneği kapsamında çeşitli ritüeller gerçekleştirildi

ABONE OL
AA
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 20-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 46. Uluslararası Giresun Aksu Festivali iptal edilirken vatandaşlar bazı ritüelleri yerine getirmek için Aksu Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde buluştu.

     
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

    Burada vatandaşlar, mayıs yedisi geleneklerini yerine getirdi. Dileklerinin gerçekleşmesi için 3 kez sac ayağın üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için de 'derdim, belam denize' sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

     
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

    Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, etkinliğin gerçekleştirildiği alanda yaptığı açıklamada, ülkenin bir daha deprem felaketi yaşamamasını temenni etti.
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

    Bugün yalnızca ritüelleri gerçekleştirdiklerini belirten Şenlikoğlu, insanların tarihsel olarak yüzyıllardır Karadeniz sahilinde kutladığı mayıs yedisi geleneğinin kültürel bir etkinlik, aynı zamanda bahardan yaza geçişin müjdecisi olduğunu söyledi.

     
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

    Şenlikoğlu, bu geleneğin yaza geçerken yaylaya çıkışla alakalı bir başlangıç da olduğuna işaret ederek, "İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda kayıt altına alacağız, böyle çalışmalarımız da var" dedi.

     

     
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

    Ritüelleri gerçekleştiren vatandaşlardan Müzeyyen Yavuz ise her yıl mayıs yedisi için Aksu Deresi'nin denizle birleştiği yere geldiğini ifade ederek, "Atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir gelenek. 
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

    Deprem dolayısıyla iptal edildi ama yine halkımız ritüelleri yerine getiriyor. Değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz, her yıl bunu kutluyoruz. Ben de herkes gibi hastalık, kaza ve bela başımızdan geçip suyla gitsin diyerek dereye taş attım" diye konuştu.
  • 'Mayıs yedisi' geleneği ritüellerle yaşatıldı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.