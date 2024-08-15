MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE M ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?

Afrika kıtasında maymun çiçeği virüsünün (monkeypox/Mpox) yayılması ile acil durum ilan edilmesinin ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gelişmeleri takip ettiklerini ancak "alarm durumunun" söz konusu olmadığını belirtti.

Çarşamba günü medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil," dedi.

Memişoğlu'nun açıklamaları, COVID-19 virüsünün dünya genelinde artış göstermesinin ve maymun çiçeği salgının Afrika kıtasında yayılmasının ardından geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta Avrupa'da COVID-19 vakalarının yüksek bir yüzdesi olduğunu bildirmişti. Öte yandan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) de salı günü maymun çiçeği virüsünün kıta genelinde yayılması nedeniyle halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2022 yılında bir kişi de maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyurmuştu. Maymun çiçeği daha önce çok sayıda Avrupa ve Amerika ülkesinde görüldü. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki maymun çiçeği salgınları, aşılar ve antiviral tedavilerin yanı sıra yüksek risk gruplarına yönelik halk sağlığı mesajlarının yardımıyla kontrol altına alındı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği, insanları ve hayvanları etkileyen viral bir enfeksiyondur. “Ortopoksvirüs cinsi” olarak sınıflandırılan virüs grubuna aittir.