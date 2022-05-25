Maymun çiçeği virüsü yeni bir pandemiye yol açacak mı? 0:00 / 0:00

Son günlerin gündem konusu olan "maymun çiçeği virüsü yeni bir pandemiye neden olacak mı" sorusu çoğumuzun gündeminde. Bu sorunun sorulmasının haklı nedenleri var. Koronavirüs ülkeden ülkeye tekli, 10'lu, 100'lü vakalar derken neredeyse tüm ülkelere yayılarak milyonlarca insana ulaşmıştı.

Maymun çiçeği virüsüne bağlı hastalık ise geçmişte sadece Afrika kıtasında görülürken son yıllarda Avrupa ülkelerinde de belirmeye başladı. Bu durumdan korku duymalı mıyız?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bu hastalık kaynaklı vaka sayısı az sayıda ülkede artış gösteriyor olsa da hem vaka hem de ülke sayısının önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Buna karşın bu artış ve vaka sayısının 2 yıl önce yaşadığımız koronavirüs yayılım hızında olma olasılığı yoktur. Bu nedenle Covid-19 pandemisinde yaşadığımız tür bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değildir" diyor.

NEDEN KORKMAMALIYIZ?

Aydın, bu iddiasının nedeniyle ilgili olarak şunları söylüyor; " Bu hastalığın insandan insana bulaşma oranı ve hızı Covid-19 kadar yüksek değil. Hastalık, insanlara ağırlıklı olarak Afrika'dan ithal edilen kemirgenler ve insandan insana deri bütünlüğünün bozulmasına neden olan direkt temas sonucunda meydana gelen cilt lezyonları yoluyla bulaşmaktadır. Bu, çoğunlukla cilde temas, daha düşük olasılıkla ise cinsel ilişki yoluyla gerçekleşir. Solunum yoluyla bulaş için aynı ortamda çok uzun süre çok yakın temas (1 metreden az) ve yoğun birliktelik gerekir.

EVLERE KAPANACAK MIYIZ?

Peki bu virüs bizi Covid-19 pandemisinde olduğu gibi hayattan koparıp evlerimize kapanacağımız bir sürece sokar mı?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Öngörülerimiz maymun çiçeği virüsünün, geçtiğimiz iki yıl yaşamış olduğumuz koronavirüse benzer bir gidişat göstermeyeceği yönünde. Bu hastalık yaşamımızı sosyal ve ekonomik açıdan Covid-19 gibi etkilemeyecektir" diyor.

'DALGA GELİYOR' ÇIĞLIKLARI GERÇEKÇİ DEĞİL

Avrupa'da hasta kişilere karantina uygulayan ülkelerin sayısının artış haberlerinin kafa karıştırıp endişe yarattığını belirten Aydın, bunun Koronavirüs şartlarıyla aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Dalga geliyor çığlıkları gerçekçi değil. Covid-19'da belirtisiz (asemptomatik) vaka oranı çok yüksek olduğu için kontrolsüz bir yayılım söz konusuydu. Halbuki bu hastalıkta belirtisiz ve bulgusuz (asemptomatik) vaka oranı az olduğu için kontrolsüz yayılım endişemiz yok" diyor.