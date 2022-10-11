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Haberler Futbol Fransa Mbappe'nin PSG ile arasındaki ipler koptu! Deprem!
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Mbappe'nin PSG ile arasındaki ipler koptu!

Bu yaz Real Madrid'de oynamak istediği öne sürülen ancak sonrasında PSG'de kalan Kylian Mbappe ile PSG arasındaki ipler koptu! Hem İspanya hem de Fransız basınının önde gelen kaynaklarına göre Mbappe, devre arasında transferini istedi!

Mbappe'nin PSG ile arasındaki ipler koptu! Deprem!

Kylian Mbappe ve Paris Saint-Germain arasındaki ilişki tamamen koptu. Bu iddia İspanya yüksek tirajlı gazetesi Marca'ya ait. Habere göre, yıldız futbolcu önümüzdeki Ocak ayında Parc des Princes'ten ayrılışı için çalışıyor.

Temmuz ayında ayrılmak isteyen Mbappe'nin bu talebini başkent ekibinin yönetimi biliyor. Fransız oyuncu, kesin olarak Real Madrid'de oynamak istiyor. İspanyol kulübün, bu talebe ne tepki vereceği bilinmiyor.

Mbappe, PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyor. Paris Saint-Germain, geçtiğimiz mayıs ayında sözleşme yenileyen Fransız yıldıza çoğu gerçekleştirilmeyen bir dizi vaatte bulundu.

L'Equipe'in haberine göre taraflar arasında 2025'e kadar değil 2024'e kadar sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki oyuncu aslında takıma iyi bir niyet göstergesi olarak 2025 yazılı formayla poz vermeyi poz vermeyi kabul etti.

2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, burada 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.

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