        Mbappe: "Ronaldo benim için hala 1 numara"

        Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, verdiği röportajda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için, "Ronaldo benim için hala 1 numara" dedi.

        Giriş: 12.10.2025 - 17:53 Güncelleme: 12.10.2025 - 17:53
        Mbappe: "Ronaldo benim için hala 1 numara"
        Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Movistar'a verdiği röportajda Cristiano Ronaldo'yla ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Mbappe, Ronaldo'nun kariyeri boyunca kendisine ilham verdiğini ve hala ondan tavsiyeler aldığını belirtti.

        "CRİSTİANO RONALDO BENİM İÇİN HALA 1 NUMARA"

        "Ronaldo her zaman benim için bir rol modeldi, bir örnekti. Şanslıyım çünkü konuşuyoruz, bana tavsiyeler veriyor ve bana yardımcı oluyor," diyen Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'yu 'bir numara' olarak tanımladı.

        Mbappe ayrıca, "Cristiano bir numara, Real Madrid için bir ölçüt. İnsanlar hala ondan bahsediyor, onu hatırlıyor," ifadelerini kullandı.

        Mbappe'nin bu sözleri, Real Madrid'de yeni bir döneme imza atarken efsanevi oyuncuya olan saygısını ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

