ABD merkezli dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden olan McDonald's yönetiminde beklenmedik bir değişiklik oldu.

Acil toplanan McDonald's yönetim kurulu 2015 yılından bu yana şirketin CEO'su olan Steve Easterbrook'u, şirket prensiplerini çiğneyerek kötü kararlar verdiği ve bir çalışanla ilişkiye girmesi nedeniyle görevden aldı. Bu son dönemde bir ABD'li şirkette görülen 2. benzer vaka. Geçen yıl da Intel'in patronu Brian Krzanich benzer nedenle görevden el çektirilmişti.

1993 yılından bu yana McDonald's için çalışan Easterbrook bir dönem Wagamama'nın başına geçmek için şirketten ayrılmış fakat 2013 yılında Britanya ve Kuzey Avrupa'dan sorumlu başkan olarak geri dönmüştü.

Easterbrook, çalışanlara yazdığı e-posta iletişinde ilişkisinin bir hata olduğunu kabul ederek "Şirketin değerleri doğrultusunda yönetim kurulunun kararına katılıyorum. Ayrılma zamanım geldi. Bunun ötesinde, umarım özel hayatımın gizliliğine saygı gösterebilirsiniz." dedi.

Karar sonrası şirketin hisseleri yüzde 1.5 düşerek 195 dolar altına indi. McDonald's ABD'nin başındaki Chris Kempczinski ise bugünden geçerli olmak üzere Easterbrook'un yeni McDonald's CEO'su olarak atandı ve yönetim kuruluna alındı.

McDonald's Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Hernandez Jr., ise yaptığı açıklamada Kempczinski için "şirketin daimi başarısını planlaması ve vizyonu belirlemesi için en iyi lider" dedi.

Hernandez, "Chris, McDonald's tarihinde görülen en kapsamlı dönüşüm ve küresel büyümeyi getiren şirketin stratejik planında Chris çok etkiliydi" ifadelerini kullanırken Kempczinski, kendisini şirkette işe alan Easterbrook'a teşekkür etti ve "sabırlı, çok sabırlı bir yol göstericiydi." şeklinde konuştu.

McDonald's yönetimi 1.3 milyon dolar civarında maaşı olan ve geçen yıl 16 milyon dolara yakın prim alan Easterbrook'un tazminat paketini ise henüz açıklamadı.

Shares of McDonald's closed down 1.4%, -$2.76, on Friday to end the week at $193.94.