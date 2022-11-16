MEB aile değerleri için harekete geçti 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ağustos ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 81 ilde başlatılan “Aile Okulu Projesi", ailelerden yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede iki ay gibi kısa sürede 525 bin 898 vatandaş aile okulu eğitiminden yararlandı. Kültürel değerleri merkezine alan eğitim paketinde aile içi iletişim, ahlaki gelişim, sosyal duygusal beceri gelişimi, sağlıklı beslenme, bağımlılıklarla mücadele, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ilk yardım, trafik bilgisi ve çevre bilinci gibi çok boyutlu ders paketleri bulunuyor.

HEDEF 1 MİLYON AİLE

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi çok boyutlu destekleyecek bir eğitim paketi olmasını istedik. Aile Okulu Projesi'ni bu nedenle hayata geçirdik. Özellikle aileye yönelik küresel saldırılara karşı aile yapımızı muhkem kılacak şekilde bu okul projemizin içeriğini sürekli güncelliyoruz. Değerlerimizi merkezine alan eğitim paketinde aile içi iletişim, ahlaki gelişim, sosyal duygusal beceri gelişimi, sağlıklı beslenme, bağımlılıklarla mücadele, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ilk yardım, trafik bilgisi ve çevre bilinci gibi çok boyutlu ders paketleri bulunuyor. 18 Ağustos'ta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde kurslarımızı 81 ilde eş zamanlı olarak başlattık ve projeyi de ‘Aile Okulu’ olarak isimlendirdik. İki ay gibi kısa sürede 525 bin 898 vatandaşımız Aile Okulu Projesi'nden yararlandı. Projemizden köy yaşam merkezi üzerinden köylerdeki ailelerimiz de yararlanabiliyor. Amacımız 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye, 2023 yılında ise 2,5 milyon ailemize bu hizmeti sunabilmek” dedi.