Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından, şubat ayında başlaması beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ertelenmesi gündeme geldi. Peki, "YKS başvuru ve sınavları ertelendi mi, başvurular ne zaman yapılacak?" İşte AYT, TYT ve YDT başvuru ve sınav tarihleri...