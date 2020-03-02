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HaberlerGündem

MEB duyurdu: Nisan ara tatili 2020 ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci dönemin başlamasıyla ders başı yapan yaklaşık 18 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi, nisan ara tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 iş takviminde okulların kapanacağı tarih yer alıyor. Peki Nisan ara tatili 2020 ne zaman? İşte MEB 2019 - 2020 iş takvimi...

Nisan ara tatili 2020 ne zaman

MEB 2020 Nisan ara tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Nisan ayında ikinci ara tatile girecek öğrenciler ardından yaz tatili için geri sayıma geçecek. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler tatil planlarını yapıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2019 - 2020 resmi takvimi...

 

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

15 tatilin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. İkinci dönem ise 13 Nisan 2020'de başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

 

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başladı.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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