Önlemler alındı, yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla okullarına döndü. Her yıl Haziran ayında başlayan yaz tatili bu sene biraz daha ileri bir tarihe taşındı. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

LİSELİLER NEDEN YÜZ YÜZE SINAV OLUYOR?

Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınav olmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var.

Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. "Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım." "Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu." gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu? Ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'ın üzerinde bir geri çekilme oluyor. "Niye çalışayım?" noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.