        MEB, hazırladığı özel etkinliklerle 24 Kasım'ı kutlayacak

        MEB, hazırladığı özel etkinliklerle 24 Kasım'ı kutlayacak

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelecek öğretmenler için çeşitli etkinliklerin yer aldığı özel programlar hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:15
        MEB, hazırladığı özel etkinliklerle 24 Kasım'ı kutlayacak
        MEB, hedefi "yetkin ve erdemli" bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmen olduğu bilinciyle yurt içinde ve dış temsilciliklerde 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi kutlama etkinlikleri düzenleyecek.

        MEB Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler kapsamında, 81 ili temsilen resmi ve özel eğitim kurumlarından öğretmenler, 21-26 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak.

        Etkinliklere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile emekli öğretmenler, şehit öğretmen yakınları, azınlık okullarından öğretmenler, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler ile Balkan ülkelerinden öğretmenler ve MEB AKUB ekipleri de davet edildi.

        Etkinlikler kapsamında öğretmenler, bugün Ankara'ya gelecek. Yarın, Şehit Öğretmenler Abidesi ve Öğretmen Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi ve anıt ziyareti yapılacak.

        Kızılay Metro Fuaye Alanı'nda, tüm illerde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışına katılacak öğretmenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) tesislerini ziyaret edecek.

        Öğretmenler 23 Kasım'da da 1. ve 2. Meclis Binası, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Hamamönü ile Taceddin Dergahı'nı gezecek.

        24 KASIM, ANITKABİR'İ ZİYARETLE BAŞLAYACAK

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

        15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

        Öğretmenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmeleri bekleniyor.

        MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları kapsamında 25 Kasım'da, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımlarıyla Ankara'da "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" temasıyla 2. Maarif Kongresi de düzenleyecek.

        Onursal başkanlığını Bakan Tekin'in yapacağı kongrede, öğretmenlerin saha deneyimleri bilimsel bildirilere dönüştürülerek paylaşılacak.

        Böylece saha deneyimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasıyla eğitim sisteminin güçlendirilmesi sağlanacak.

        Maarif Kongresi'ne katılan öğretmenler, özel etkinliklerin son gününde Ankara'daki tarihi ve kültürel yerleri de gezecek.

