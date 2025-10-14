Habertürk
        MEB'in "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

        MEB'in "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin sanatsal üretkenliğini desteklemek üzere düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması için başvurular başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.10.2025 - 12:52
        MEB'in fotoğraf yarışmasına başvurular başladı
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin sanatsal bakış açılarını ortaya koymaları ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmek amacıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

        Yarışmaya, Türkiye genelindeki öğretmenler katılabilecek. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim'e kadar yapılabilecek.

        Yarışma sonuçları, 11 Kasım'da açıklanacak. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren öğretmenlere fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü kazananlara ise tablet takdim edilecek.

        Bu arada, sergilenmeye değer görülen 50 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek özel sergide sanatseverlerle buluşacak.

        Yarışmanın detaylarına, "akademi.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebiliyor.

