Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim MEB'in yeni girişimlere destek sağladığı programa başvurular başladı - Haberler

        MEB'in yeni girişimlere destek sağladığı programa başvurular başladı

        Yerli ve milli yüksek teknoloji içeren girişim fikirlerine destek sağlanan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) İstasyon Eğitim Teknolojileri Hızlandırma Programı başvuruları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB'in yeni girişimlere destek sağladığı programa başvurular başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEB ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT iş birliğiyle hazırlanan ETKİM İstasyon programı ile oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme, VR/AR/MR destekli eğitsel iş, teknoloji destekli içerik üretimi, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme ve simülasyon alanlarında geliştirilen yenilikçi fikirlere alan sunuluyor.

        ETKİM İstasyon, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçlarına, okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim seviyelerinde çözümler aramak, yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir ön kuluçka ve kuluçka programı niteliği taşıyor.

        Bu kapsamda ETKİM İstasyon programı ile girişimcilere 7/24 ofis kullanımı, eğitim ve danışmanlık gibi imkanlar ve ürünlerini test etme fırsatı tanınacak.

        REKLAM

        13 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

        Girişimcilere birden fazla projeyle başvuru yapma olanağının da tanındığı programda, ön elemeyi geçenler 5 dakikalık sunum oturumuna davet edilecek.

        52 hafta sürecek ve girişimcilere her hafta farklı eğitimlerin sunulacağı program kapsamında, girişimlerin uluslararası ve ulusal fuarlar ile kongre ve yarışmalarda tanıtılması için destek verilecek.

        Süreç sonunda şirketleşen ve ODTÜ TEKNOKENT'e kabul edilen girişimciler, 36 ay boyunca merkezden yararlanabilecek.

        Programa, üniversitelerin 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyetinin üzerinden en fazla 5 yıl geçen genç girişimciler ile Eğitim Fakültesi mezunu girişimciler, 2 ila 6 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapabilecek.

        Başvuruların 13 Haziran'a kadar devam edeceği programın kılavuzuna "etkim.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor