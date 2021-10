Kazanım Değerlendirme Uygulaması ile ilgili gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

Kazanım Değerlendirme Uygulaması Ne Zaman Yapılacak?

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 'Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.'

Kazanım Değerlendirme Uygulamasının Detayları

Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nda resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının yedi ve sekizinci sınıflarında Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden yirmi beşer soru sorulacaktır. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olacak ve her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecektir. Uygulama, kitapçıkta yer alan derslerin kitapçıktaki sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınıftan dışarı çıkarılmayacak ve evrakların güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nda liselerin on bir ve on ikinci sınıflarında Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacaktır. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakikadır. Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecektir. Uygulama, kitapçıkta yer alan derslerin kitapçıktaki sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınıftan dışarı çıkarılmayacak ve evrakların güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Bu uygulamaya katılan öğrencilerimiz uygulama sonunda doğru-yanlış ve boş bıraktıkları soruların sayılarını görebilecek ancak bu sonuç, herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacaktır.