Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

MEB Kazanım Değerlendirme Uygulaması nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması ne zaman, hangi sınıflarda?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kazanım Değerlendirme Uygulaması ile ilgili beklenen açıklamaları paylaştı. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin Bakan Özer, sınavın ne zaman ve hangi sınıflar için yapılacağını açıkladı...

MEB Kazanım Değerlendirme Uygulaması nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması ne zaman, hangi sınıflarda?

Kazanım Değerlendirme Uygulaması ile ilgili gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

Kazanım Değerlendirme Uygulaması Ne Zaman Yapılacak?

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 'Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.'

Kazanım Değerlendirme Uygulamasının Detayları

Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nda resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının yedi ve sekizinci sınıflarında Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden yirmi beşer soru sorulacaktır. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olacak ve her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecektir. Uygulama, kitapçıkta yer alan derslerin kitapçıktaki sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınıftan dışarı çıkarılmayacak ve evrakların güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nda liselerin on bir ve on ikinci sınıflarında Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacaktır. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakikadır. Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecektir. Uygulama, kitapçıkta yer alan derslerin kitapçıktaki sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınıftan dışarı çıkarılmayacak ve evrakların güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Bu uygulamaya katılan öğrencilerimiz uygulama sonunda doğru-yanlış ve boş bıraktıkları soruların sayılarını görebilecek ancak bu sonuç, herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Van'da, mağarada teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi
GÜNDEM Teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi
Soluk borusuna ekmek kaçan müşterisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı
GÜNDEM Lokanta çalışanı müşterisini böyle kurtardı
Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ne? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul!
GÜNDEM AYEDAŞ-BEDAŞ 26 Ekim elektrik kesintisi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile kış üslenmesi genelgesi
GÜNDEM 32 ile kış üslenmesi genelgesi!
Son dakika: 61 kilo! Mersin Limanı'nda muzların arasından çıktı
GÜNDEM 61 kilo! Mersin Limanı'nda muzların arasından çıktı
Teröristlerin malzeme dolu sığınağı imha edild
GÜNDEM Teröristlerin malzeme dolu sığınağı imha edildi
VGM ortaöğretim burs başvurusu ne zaman bitiyor? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs parası...
GÜNDEM VGM ortaöğretim burs başvurusu ne zaman bitiyor?
MAHSUR KALDILAR! Son dakika: Tarih: 26 Ekim! O kentte kar ve tipide kaldılar! - VİDEO HABER
GÜNDEM Tarih: 26 Ekim! O kentte kar ve tipide kaldılar!
Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: 26 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ İstanbul su kesintileri
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul su kesintileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.