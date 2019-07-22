MEB ODSGM neden açılmıyor? odsgm.meb.gov.tr adresi ne zaman açılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. İOKBS Bursluluk sınav sonuçunun bugün açıklanacağı duyurulmasının ardından binlerce öğrenci sınav sonuç ekranına ulaşamıyor.

MEB ODGSM NEDEN AÇILMIYOR?

Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı adres olan odsgm.meb.gov.tr adresine erişim sağlanılamıyor. MEB'ten ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bursluluk sınav sonuçlarına, http://www.meb.gov.tr/index.php adresi üzerinden de erişilebilir.

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