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        Haberler Gündem MEB ortak sınav tarihleri ve konuları açıklandı! 2023-2024 MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak ve sınav konu dağılımı nasıl olacak?

        MEB ortak sınav tarihleri ve konuları açıklandı! İşte 2023-2024 MEB ortak sınav konuları ve soru dağılımı

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde ortaokul ve liselerde bu sene ilk kez düzenlenecek olan MEB ortak sınavların tarihleri, soru sayısı ve konu dağılımı belli oldu. İşte 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri ve konuları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:05
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile MEB ortak sınav tarihleri duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında; 6. ve 9. sınıfların; Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı dersi soru dağılımı tablosuna da yer verildi. Ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez yapılacak olan MEB ortak sınavlar Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İşte 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri, konuları ve soru dağılımına ilişkin detaylar...

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        ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklama şöyle;

        6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.

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        ORTAK SINAVLARDA KAÇ SORU SORULACAK?

        Bakanlığın yeni açıklamasında ortak sınavların ne zaman yapılacağına ve soru dağılım tablolarına yer verildi. Buna göre 6.sınıfların soru sayısı 16, 9.sınıfların soru sayısı 20'den oluşacak.

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        ORTAK SINAV NASIL YAPILACAK?

        Ortak sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak okullar teslim edilecek. Sınavlar okullarda öğretmenlerin gözetiminde yapılacak. Sınav evrakları il ölçme değerlendirme merkezlerinde değerlendirilecek.

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        ORTAK SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

        Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavlaru yapılacak. İl ve ilçe mazeret sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

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        ORTAK SINAV-KONU SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.

        ORTAK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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