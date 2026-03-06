MEB PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim, http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden ulaşabilecek.

Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. Yerleştirmesi yapılan adaylar, ayrıca bir tebligat yapılmaksızın yasal süre içerisinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yerleştirmesinin yapıldığı eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu valiliğe (il millî eğitim müdürlüğü) istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacak. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilgili valiliklerce tebligat yapılacak. Geçerli bir mazereti olmaksızın (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yasal süre içerisinde göreve başlamayan adaylarla sözleşme imzalanmayacak.

MEB PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ