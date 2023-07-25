Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Politika Meclis olağanüstü toplandı

        Meclis olağanüstü toplandı

        Meclis Genel Kurulu CHP'nin çağrısıyla toplandı. Yeter sayısının sağlanmasıyla ön görüşmeler başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meclis olağanüstü toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meclis Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

        Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.

        Önerge üzerinde ilk sözü, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı. Ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu,MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu söz aldı.

        REKLAM

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

        GENEL GÖRÜŞME YAPILACAK MI?

        Müzakerelerin sonunda, oylama yoluyla genel görüşme açılıp açılmamasına karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde genel görüşme açılacak

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!