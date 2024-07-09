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        Haberler Bilgi Gündem Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman kapanacak, kaç gün ara verecek? Meclis ne zaman kapanacak 2024?

        Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman kapanacak, kaç gün ara verecek?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanış tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelmeye devam edecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis tatile girdi mi, TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 22:19 Güncelleme: 09.07.2024 - 22:21
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meclis geçen sene çalışmalarının tamamlaması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından çalışmalarına ara vermişti. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek ve ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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        MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verildi.

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        Bu karar ardından tatil tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

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