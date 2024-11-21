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        Haberler Gündem Politika "Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur" | Son dakika haberleri

        "Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'teki kayyum tartışması hakkında, "Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur. Bunlar demokrasilerde olan şeyler değil. Kimse bakanlarımıza engellemede bulunamaz, kınıyoruz. Bu tür çirkin eylemlerle bir yere varılamaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:47
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        "Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur"
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tunç, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanması ile ilgili, "Yargının suç unsuru gördüğü ifade nedeniyle tutuklandı. Yargı sürecine saygı göstermek ve sonucunu beklemek gerekmektedir" dedi.

        MECLİS'TEKİ KAYYUM TARTIŞMASI

        Meclis'teki kayyum tartışmasına da değinen Tunç, "Yaşananları kabul etmek mümkün değil. Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur. Bunlar demokrasilerde olan şeyler değil. Kimse bakanlarımıza engellemede bulunamaz, kınıyoruz. Bu tür çirkin eylemlerle bir yere varılamaz" dedi.

        YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI

        Yasa dışı bahis ve kumar ülkemizin önemli bir problemi. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Milletimizi internetin zararlı yayınlarından korumamız gerekiyor. Mücadele edilmesi gerekiyor ve caydırıcılığı sağmamak lazım. Yargının gerçekleştirmiş olduğu bu soruşturmaları hep birlikte takip edeceğiz. Kim olduğuna bakılmaksızın yargı suçluya cezasını verir.

        KILIÇDAROĞLU'NA SİYASİ YASAK DAVASI

        Siyaset karalama değildir. O kovuşturmaların hangi sözler nedeniyle açıldığını tekrar etmek istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak sözleri oldu. Soruşturmaları farklı yerlere çekmek de son derece yanlıştır.

        MHP'Lİ 3 VEKİLİN İSTİFASI

        Bakan Tunç, MHP'li 3 vekilin istifası hakkında da, "Yargımıza intikal etmiş soruşturma söz konusu değil" dedi.

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