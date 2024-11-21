Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanması ile ilgili, "Yargının suç unsuru gördüğü ifade nedeniyle tutuklandı. Yargı sürecine saygı göstermek ve sonucunu beklemek gerekmektedir" dedi.

MECLİS'TEKİ KAYYUM TARTIŞMASI

Meclis'teki kayyum tartışmasına da değinen Tunç, "Yaşananları kabul etmek mümkün değil. Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur. Bunlar demokrasilerde olan şeyler değil. Kimse bakanlarımıza engellemede bulunamaz, kınıyoruz. Bu tür çirkin eylemlerle bir yere varılamaz" dedi.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI Yasa dışı bahis ve kumar ülkemizin önemli bir problemi. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Milletimizi internetin zararlı yayınlarından korumamız gerekiyor. Mücadele edilmesi gerekiyor ve caydırıcılığı sağmamak lazım. Yargının gerçekleştirmiş olduğu bu soruşturmaları hep birlikte takip edeceğiz. Kim olduğuna bakılmaksızın yargı suçluya cezasını verir.