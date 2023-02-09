HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLECEK?

Daha önce Karadeniz'deki sel felaketi ve Akdeniz ve Ege'deki yangınlar nedeniyle çok sayıda il Afet Bölgesi ilan edilmişti. Bu kez depremin merkezi Kahramanmaraş başta olmak üzere, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay için geçerli olacak.

7 yıl önce FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra da OHAL ilan edilmiş tüm Türkiye'deki uygulama 19 Temmuz 2018'e kadar devam etmişti.