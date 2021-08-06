İtalya, zorunlu aşı kartı uygulamasını başlattı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

6 Ağustos itibariyle zorunlu olacak ‘‘Yeşil Geçiş’’ uygulaması ülkede protesto dalgasına neden olmuş, geçtiğimiz hafta sonu 80’den fazla kasaba ve şehirde aşı kartı uygulamasına yönelik gösteriler düzenlenmişti.

Yeşil Geçiş/ Green Pass uygulaması kişinin bir doz dahi olsa aşı olup olmadığı ve kişinin Covid-19 geçirip geçirmediğine ilişkin bilgiler içeriyor.

"Yeşil Geçiş Kartı" kapsamında, en az bir doz aşı yaptırmış, koronavirüsten iyileşmiş veya 48 saat içinde testi negatif çıkmış kişilere, dijital sertifikaya erişim izni verilecek.

Tartışma yaratan uygulama kapsamında, Fransa’dan sonra İtalya’da da aşı kartı uygulaması resmi olarak yürürlüğe sokmuş oldu.

BBC İtalya’da nüfusun yüzde 60’ından fazlasının tamamen aşılandığını aktardı. Ancak bu hafta başından itibaren bildirilen yaklaşık 22,00 yeni vaka artışa neden oldu.

Kurallarının ihlali halinde, kişiler, para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkede gece kulüpleri ve barlar ise tekrar açılması yönündeki önerilere rağmen kapalı kalacak.

1 Eylül’den itibaren ülkede öğretmenlerin ve üniversite öğrencilerinin de Yeşil Geçiş Kartı'nı/ aşı kartını ibraz etmesi de zorunlu kılınacak.

BBC ülkedeki otellerde, süpermarketlerde ve alışveriş merkezlerinde yeşil geçiş zorunluluğu getirilmesine yönelik bir planın henüz olmadığını söylerken insanların dışarda yemek yemeyi tercih ettikleri takdirde, ''Yeşil Geçiş Kartı'' uygulaması zorunluluğundan kaçınabileceğini aktardı.