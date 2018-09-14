Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yerli oyunculara Türk lirası ödenmesini desteklediğini belirtti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kulüp olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan 'Dövizle yapılan sözleşmelerin otuz gün içerisinde TL'ye çevrilmesi' ile ilgili 85 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararı'na katılıyor ve futbol sektörünün çok ihtiyacı olduğu bu karar için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımızın ekonomik reform yolunda atmış olduğu bu adımın sonuna kadar arkasındayız."

İvedilikle bu kararın uygulanması gerektiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesi gerektiğinin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net olduğunu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

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