Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin inişli çıkışlı performansını fırsata çevirmeyi başaran ve geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu Galatasaray’dan devralan turuncu-lacivertliler, siyah-beyazlı ekip karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak yoluna yara almadan devam etmek istiyor. Bu zorlu karşılaşma öncesinde Abdullah Avcı’nın takımının son maçlarda Beşiktaş’a karşı elde ettiği sonuçlar da dikkat çekiyor.

LİGDE 5 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Medipol Başakşehir, siyah-beyazlılara karşı ligde oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Bu mücadelelerden 2’sini kazanmayı başaran turunu-lacivertli ekip, 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip ağları 8 kez sarsan Başakşehir, kalesinde de 5 gol gördü.

EVİNDE RAKİBİNE BOYUN EĞMİYOR

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş ile evinde oynadığı maçlarda da rakibine gözle görülür bir üstünlük sağlamış durumda. Süper Lig’de Kartal’ı konuk ettiği 10 maçın sadece 1’ini kaybeden Başakşehir, kalan 9 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.



Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş’a karşı tek mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1’lik skorla almıştı. Bu maçta siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü de şimdilerde Başakşehir forması giyen Kerim Frei kaydetmişti.

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