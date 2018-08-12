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Medipol Başakşehir - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Süper Lig'in iki iddialı ekibi açılış haftasında karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir'de cezası süren Arda Turan, Trabzonspor'da da ameliyat olan Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almayan isimler arasında bulunuyor. İşte Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının tüm detayları...

12 Ağustos 2018 Pazar, 18:29:17 | Güncelleme:

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor... 

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 - TRABZONSPOR: 0 
(İlk yarı sonucu...)

STAT: Fatih Terim
SAAT: 19:30
YAYIN: BeIN Sports 1
HAKEM: Fırat Aydınus 

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Manuel da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Soner Aydoğdu, Gökhan İnler, Edin Visca, Milos Jojic, Eljero Elia, Riad Bajic
YEDEKLER: Volkan Babacan, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Aurelien Chedjou, Kerim Frei, Uğur Uçar, Mevlüt Erdinç
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı 

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Zargo Toure, Joao Pereira, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega
YEDEKLER: Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Olcay Şahan, M.Cem, Batuhan Artarslan, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz, Filip Novak
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

BAŞAKŞEHİR'DE ARDA TURAN'IN CEZASI SÜRÜYOR

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde Marcio Mossoro'nun ise antrenman eksiği bulunuyor. 

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'un Başakşehir kadrosunda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Vahid Amiri ve Kamil Ahmet Çörekçi yer almadı.

KARAMAN'IN İLK MAÇI

Ünal Karaman, Trabzonspor'da teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkacak. 1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonuna kadar bordo-mavili takımda futbol oynadı, takım kaptanlığı da yaptı. Temmuz 2009'da Trabzonspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıktı.

Bordo-mavililer, 2009-2010 sezonunda ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcısı olarak görevine devam etmişti. 2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunan Karaman, 2018-2019 sezonu öncesi bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirildi. Karaman, Medipol Başakşehir maçıyla 3 bin 178 gün sonra Trabzonspor'un başında sahaya çıkacak. 

BAŞAKŞEHİR SEZONA YİNE İDDİALI GİRİYOR

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, 34 haftalık maratonu sahasında Aytemiz Alanyaspor maçıyla noktalayacak.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılmayı başaran turuncu-lacivertliler, bu yıl da zirveyi zorlamak istiyor.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon ilk hafta maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı.

4 OYUNCU GELDİ, 5 OYUNCU GİTTİ 

Geçen sezon 72 puan ve averajla 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Durgun bir transfer dönemi geçiren turuncu-lacivertliler, Milos Jojic, Soner Aydoğdu ve Yaren Sözer'i kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Riad Bajic'i de kiralık olarak yeniden renklerine bağladı. Kulüp, Yaren'i kiralık olarak TFF 3. Lig ekibi Erokspor'a gönderdi.

Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Atabey Çiçek, Cheikhou Dieng ve Tunay Torun'u kiralık olarak yolladı.

SEZONU ERKEN AÇTI

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu.

Turuncu-lacivertliler, bu turda İngiliz ekibi Burnley ile sahasında oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, 16 Ağustos Perşembe günü İngiltere'de rövanş maçına çıkacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, Avusturya'da iki farklı dönemdeki kamplarda çalışmalarını sürdürdü. İstanbul ekibi, Avusturya'daki ilk hazırlık kampında oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Alman ekibi 1860 Münih ile 0-0 berabere kalan turuncu-lacivertliler, Rus temsilcisi Ufa'yı 3-2, İspanyol takımı Eibar'ı da 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Rus temsilcisi Akhmat Grozny'ye ise 1-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler, Avusturya'daki ikinci kamp döneminde ise iki Alman ekibi ile karşı karşıya geldi. Stuttgart'a 3-1 yenilen Medipol Başakşehir, Bayer Leverkusen ile de 1-1 berabere kaldı.

İstanbul temsilcisi, sezon öncesi toplam 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 

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