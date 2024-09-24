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        Haberler Bilgi Magazin Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 2. sezon oyuncuları

        Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 2. sezon oyuncuları

        TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonu açıyor. Salı günleri yayınlanan dizi, bu akşam 2. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 2. sezon oyuncuları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:05
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        TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 2. sezon oyuncuları…

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        MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ SEZON BAŞLIYOR!

        Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 24 Eylül 2024 Salı akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor.

        Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı dizi, 2. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.

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        MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ SEZON OYUNCULARI

        Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna beş yeni isim dahil oldu.

        2. sezonda diziye Korel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut ve Willma Elles gibi oyuncular katıldı.

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        MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Konstantiniyye kuşatması önündeki birçok engeli ortadan kaldıran Mehmed, büyük sefer için gün saymaktadır. Bütün vezirlerini ve reayayı bu uğurda bir çarpan yüreklerle birleştirmiştir.

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        Kuşatma için birçok askeri unsurun yanında donanmasını da güçlendiren Mehmed, donanmayı Baltaoğlu'na teslim etmiştir. Ancak Baltaoğlu'nun çözmesi gereken bir mesele vardır. O da yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı kardeşi, Konsül kadırgalarının başındaki amiral Rizzo'yla kavuşmaktır.

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        Rizzo, birçok kapıyı açacak bir anahtardır. Çandarlı bunu bildiği için bir oyunla Rizzo'yu Osmanlı'ya minnettar hale getirir. Mehmed de kuşatma öncesi en büyük planını Rizzo üzerine kurar.

        Rizzo, minnettarlığının karşılığı olarak Mehmed'e yardım edecek mi? Hayati önem taşıyan bu vazifeyi kabul edecek mi?

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        Kuşatma hazırlıkları Harem'de devam etmektedir. Mara, Bahar ve Gülşah başta olmaz üzere, Harem'deki hatunlar kuşatma için çalışmaktadır. Bir yandan bu gayretler sürerken diğer yandan doğum heyecanı yaşanır.

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        Gülşah'ın karnı burnundadır. Yakın zamanda bir çocuk dünyaya getirecektir. Doğacak çocuk erkek mi kız mı olacaktır? Merakla beklenmektedir. Bu Harem'deki tüm dengeleri değiştirecek bir hadisedir.

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        Bizans'ta ise Osmanlı korkusu, gitgide daha da hissedilmekte, bunu dair önlemler alınmakta ve çareler aranmaktadır. Konstantinos, yalnız başına kalmış ve doğru kararlar alamamaktadır. Bu durum, üstadı Plethon tarafından fark edilerek Konstantinos'a Notaras'ı geri çağırması için sert bir dille tavsiye verilmiştir.

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        Konstantinos, Notaras'ı geri çağıracak mı? Notaras, bütün olanlara rağmen geri dönecek mi? Bu durum Bizans'ta taşları nasıl oynatacak?

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