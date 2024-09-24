Rizzo, birçok kapıyı açacak bir anahtardır. Çandarlı bunu bildiği için bir oyunla Rizzo'yu Osmanlı'ya minnettar hale getirir. Mehmed de kuşatma öncesi en büyük planını Rizzo üzerine kurar.

Rizzo, minnettarlığının karşılığı olarak Mehmed'e yardım edecek mi? Hayati önem taşıyan bu vazifeyi kabul edecek mi?