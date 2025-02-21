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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesine veda etti - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil, eski eşini yalnız bırakmadı

        Mehmet Ali Erbil'in eski kayın validesi Aysel Coşkun, vefat etmişti. Ünlü şovmen, anne acısıyla sarsılan eski eşi Tuğba Coşkun'u, cenazede yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:22
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        Acı gününde eski eşini yalnız bırakmadı
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        2005 - 2011 arasında Tuğba Coşkun ile evlilik yaşayan, Ali Sadi adında bir oğlu olan Mehmet Ali Erbil; dün, eski kayın validesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurmuştu. Erbil, sosyal medya sayfasından; "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulunmuştu.

        Tuğba Coşkun da acısını; "Canım annem, kıymetlimiz mekânın cennet olsun" sözleriyle paylaşmıştı.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aysel Coşkun’un cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

        Şeyda Coşkun - Tuğba Coşkun

        Mehmet Ali Erbil'in bir hayli üzgün olduğu görüldü.

        Cenazede, Tuğba Coşkun'un sevgilisi iş insanı Fikret Orman da yer aldı.

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        Ali Sadi Erbil de anneannesinin cenazesindeydi.

        Tuğba Coşkun ile Şeyda Coşkun kardeşleri acı günlerinde; Gülben Ergen, Demet Şener, Derya Şensoy ve Ferhan Şensoy gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

        Derya Şensoy - Ferhan Şensoy

        Gülben Ergen

        Demet Şener

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        #Mehmet Ali Erbil
        #tuğba coşkun
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