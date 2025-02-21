2005 - 2011 arasında Tuğba Coşkun ile evlilik yaşayan, Ali Sadi adında bir oğlu olan Mehmet Ali Erbil; dün, eski kayın validesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurmuştu. Erbil, sosyal medya sayfasından; "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulunmuştu.

Tuğba Coşkun da acısını; "Canım annem, kıymetlimiz mekânın cennet olsun" sözleriyle paylaşmıştı.

REKLAM Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aysel Coşkun’un cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Şeyda Coşkun - Tuğba Coşkun

Mehmet Ali Erbil'in bir hayli üzgün olduğu görüldü. Cenazede, Tuğba Coşkun'un sevgilisi iş insanı Fikret Orman da yer aldı.

REKLAM Ali Sadi Erbil de anneannesinin cenazesindeydi. Tuğba Coşkun ile Şeyda Coşkun kardeşleri acı günlerinde; Gülben Ergen, Demet Şener, Derya Şensoy ve Ferhan Şensoy gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.