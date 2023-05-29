Yasmin Erbil paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sildiğim storyden dolayı bir sürü itham ve ötekileştiren çirkin dm'ler yazmışsınız bu muyuz biz gerçekten? Böyle mi olmak zorunda? Ben seninle aynı görüşte değilim olmayacağım da saygı duymalısın. Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum artık çünkü siz, biz diye konuşmaya nefret saçmaya devam ediyorsunuz. Atam'ın izinde savunduğum yolda devam" dedi.