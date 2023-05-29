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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, annesi Nergis Kumbasar ile oy kullandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan genç isim, açıklama yaparak isyan etti.

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  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

    Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızları Yasmin Erbil sosyal medya hesabında yayınladığı cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Genç isim bu sefer seçim sonrası yaptığı açıklamasıyla gündeme geldi.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

    Annesi Nergis Kumbasar ile vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya giden Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

    Şimdilerde YouTube için çalışmalar yapan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil gerçekleştirilen seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Sosyal medyada seçim paylaşımı yapan Erbil aldığı mesajlardan sonra paylaşımını silip isyan etti.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

    Yasmin Erbil paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sildiğim storyden dolayı bir sürü itham ve ötekileştiren çirkin dm'ler yazmışsınız bu muyuz biz gerçekten? Böyle mi olmak zorunda? Ben seninle aynı görüşte değilim olmayacağım da saygı duymalısın. Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum artık çünkü siz, biz diye konuşmaya nefret saçmaya devam ediyorsunuz. Atam'ın izinde savunduğum yolda devam" dedi.
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

    İşte Yasmin Erbil'in paylaşımı...
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"
  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan isyan etti: "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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