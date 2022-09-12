Mehmet Ali Erbil kendinden 40 yaş küçük yeni sevgilisiyle yayına katıldı

Uzun zamandır sağlık sorunları ile uğraşan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile ilişkisi olduğunu açıkladı. Canlı yayına katılan Erbil, kendisine gelen tepkileri ti'ye aldı.
40 YAŞ FARK VAR
Bir magazin programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile ilişkisi olduğunu açıkladı. Gelen tepkileri umursamayan çift samimi açıklamalarda bulundu.
İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISIYDI
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Melike Çamlıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Yönetimi bölümünden bu sene Haziran ayında mezun oldu. Kendi mesleğini yapmayan Çamlıoğlu, stilistlik yapmaya yöneldi ve kendisine atölye açtı. Ortadoğu'daki lüks kesime hitap eden kıyafetler üreten Çamlıoğlu, 19 Mart 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
19 Mart 1997Erbil’in sevgilisi Melike Çamlıoğlu konu hakkında “Ortadoğu’yla iş yaparken Mehmet Ali Erbil’i giydirmeye başladım, onu giydirmek çok keyifli. İki yıldır çalışıyoruz. Ben çapkın seviyorum. Dıştan öyle gözüküyor ama iç dünyasında tek yaşıyor” ifadelerini kullandı.
EVLİLİK DÜŞÜNCESİ VAR
5 kez evlenen Mehmet Ali Erbil, bir süredir stilistiğini yapan Melike Çamlıoğlu ile evlenmeye olumlu baktığını ve 6. kez nikah masasına oturabileceğini belirtti.
BERABER İŞ YAPIYORLARDI
Melike Çamlıoğlu, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in stilistliğini yapıyordu. Çift sık sık birlikte görüntüleniyordu fakat aralarında bir ilişki yoktu. İş gereği Çamlıoğlu, Erbil'in katıldığı davetlerde yanında bulunuyordu. Daha önceleri katılım sağladıkları bir davette, Çamlıoğlu Erbil'e animasyonlu bir tişört giydirmiş ve magazin gündeminde yer almıştı.
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