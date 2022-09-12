Mehmet Ali Erbil kendinden 40 yaş küçük yeni sevgilisiyle yayına katıldı

Bir magazin programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile ilişkisi olduğunu açıkladı. Gelen tepkileri umursamayan çift samimi açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır sağlık sorunları ile uğraşan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile ilişkisi olduğunu açıkladı. Canlı yayına katılan Erbil, kendisine gelen tepkileri ti'ye aldı.

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISIYDI

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Melike Çamlıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Yönetimi bölümünden bu sene Haziran ayında mezun oldu. Kendi mesleğini yapmayan Çamlıoğlu, stilistlik yapmaya yöneldi ve kendisine atölye açtı. Ortadoğu'daki lüks kesime hitap eden kıyafetler üreten Çamlıoğlu, 19 Mart 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

19 Mart 1997Erbil’in sevgilisi Melike Çamlıoğlu konu hakkında “Ortadoğu’yla iş yaparken Mehmet Ali Erbil’i giydirmeye başladım, onu giydirmek çok keyifli. İki yıldır çalışıyoruz. Ben çapkın seviyorum. Dıştan öyle gözüküyor ama iç dünyasında tek yaşıyor” ifadelerini kullandı.