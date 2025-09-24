Habertürk
        Mehmet Dinçerler, yeni sevgilisiyle görüntülendi - Magazin haberleri

        Mehmet Dinçerler, Selver Mira Atagül ile aşk yaşıyor

        Mehmet Dinçerler, 2022 Miss Turkey finalistlerinden Selver Mira Atagül ile yeni bir aşka yelken açtı

        Giriş: 24.09.2025 - 10:57 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:49
        Aşk belgelendi
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2022'de evlendiği Hadise ile evliliği, sadece 5 ay süren Mehmet Dinçerler'in adı, geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Selver Mira Atagül ile anılmıştı.

        Mehmet Dinçerler ile Selver Mira Atagül, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Böylelikle, Dinçerler ile Atagül'ün ilişki yaşadığı gözler önüne serdi.

        #Mehmet Dinçerler
        #Selver Mira Atagül
