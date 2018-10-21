Mehmet Ekici'den kötü haber

Süper Lig'de dün akşam Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'den gelen haber moralleri bozdu.

Fanatik'in haberine göre; oyuna dahil oldukta 16 dakika sonra sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyen milli futbolcunun sağ arka adelesinde yırtık olduğu ve sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Oynadığı kısa süre içinde 1 topu direkten dönen, Soldado'ya verdiği gollük pasla başarılı bir performans sergileyen Ekici, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamamıştı.

Mehmet Ekici'nin bu sakatlığı sonrası, 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisinde de yer alamayacak.

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