Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına dair karar ResmiGazete'de yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldı.

MEHMET FERDEN ÇARIKÇI KİMDİR?

Ferden Çarıkçı 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi'ni bitirdi ve ardından 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında master yaptı.

1993 yılında Dışişleri Bakanlığına aday meslek memuru olarak girdi. Çeşitli görevler üstlendi, 2007-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011 yıllarında Tercüme Dairesi Başkanı, 2011-2012 yılları arasında Andlaşmalar genel müdür yardımcısı, 2010-2013 yılları arasında ise Elçi ünvanıyla Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevini üstlendi; ayrıca 2012-2013 yıllarında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi oldu. 22 Ağustos 2013 – 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Büyükelçi olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğini yürütmüştür.

2016 yılında Avusturya Büyükelçisi olarak atanmıştır. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca bilmekte olup evli ve bir çocuk sahibidir.