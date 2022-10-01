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Mehmet Nuri Ersoy: Hedefe uygun bir şekilde gayet başarılı gidiyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üçüncü kez düzenlenen, yerli ve yabancı sanatçıların sanatseverlerle buluştuğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Mehmet Nuri Ersoy: Hedefe uygun bir şekilde gayet başarılı gidiyoruz.
"Türkiye'ye yayma kararı aldık"
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinliğin ilk gününde festival kapsamında açılan sergileri gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin Türkiye Kültür Yolu Festivalleri projesinin ilki olduğunu işaret etti. Ersoy, festivalin çok başarılı ve etkili biçimde başladığını, bu anlamda da festivalleri tüm Türkiye'ye yayma kararı aldıklarını anlattı.

Mehmet Nuri Ersoy, her festivalde katılımın gittikçe yükseldiğini belirterek "Başta Bakanlık binalarında, Bakanlık etkinlikleriyle başlamıştı. Ama her seferinde özel sanat kurumları daha fazla ilgi gösteriyor, daha fazla katılım gerçekleştiriyor ve zaman içinde de istediğimiz noktaya geliyor. Rota algısı da çok güzel oturmuş. Bu sene onu da fark ediyoruz. Rota üzerinde ben geziyorum. İlk başladığımızda, birincisiyle kıyasladığımızda özel sanat kurumlarının bu rota üzerine taşınmaya başladığını fark ettim. Zaten asli amacımız da buydu. Tam istediğimiz şekilde gidiyor" dedi.

Festivaller dışında da Beyoğlu Kültür Yolu'nun herkesin dikkatini çekecek bir rota konumuna geldiğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti: Herkes İstanbul'a geldiği zaman kültür ve sanata en rahat, en hızlı bulaşacağı noktanın bu rota üzerindeki işletme, kurumlar olacağının farkına vardı. Bu da bizi çok çok sevindiriyor. Biliyorsunuz kültür yolu festivallerinin asli amacı halkımızı kültür ve sanatla çok daha hızlı ve rahat bir şekilde buluşmasını sağlamak. Ama sonrasında da düzenlendiği şehirlerin kültür ve sanat faaliyetleriyle tanıtım yüzü olmak, etkili şekilde başta Türkiye'de sonra dünyada tanıtımını sağlamak. Siz kültür ve sanatınızla zaten rakip ülkelerle ayrıştığımız nokta oluyor. Siz kültür ve sanatınızı ne kadar yukarı taşıyabilirseniz, ne kadar farkındalığını yaratabilirseniz o kadar hızlı bir şekilde turizm açısından rakiplerinizden ayrışıyorsunuz. Kültür, sanat turizme kazandırıyor. Turizm, kültür sanata kazandırıyor. Güzel de bir ekosistem oluşmuş oluyor. Hedefe uygun bir şekilde gayet başarılı gidiyoruz.

Mehmet Nuri Ersoy, festival kapsamında yaptığı gezide, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Türkiye'nin dört bir yanından 2 bin fotoğrafçının katıldığı Fotomaraton etkinliğinin açılışına katıldı ve katılımcılarla AKM önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Taksim Meydanı'ndaki "Yaşayan Tablolar" sergisiyle ziyaret turlarına başlayan Mehmet Nuri Ersoy, Akbank Sanat'taki 'Kırk Kapılı Oda: Günümüz. Sanatçıları Sergileri 40. Yılı Sergisi'ni gezdi. Salt Beyoğlu'nda da sergilenen "Sahnede 90'lar" sergisindeki eserleri inceleyip bilgi alan Ersoy'un bir sonraki durağında ise Pera Müzesi'ndeki sergileri inceledi.

Daha sonra İstiklal Sanat Galerisi'ndeki 'Yabancı Seyyahların Gözüyle Beyoğlu' isimli serginin açılışını yapan Mehmet Nuri Ersoy, sergi küratörü Süleyman Gündüz'den eserler hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında İstiklal Caddesi esnaflarına selam verip onlarla muhabbet eden Ersoy, Galataport'ta "Duvarları Aşmak" başlıklı enstalasyon sergisini ziyaret etti ve "Ottoman 1869 Türk Lokumu Sarma Worksopu'na katılarak lokum yaptı.

FESTİVAL HAKKINDA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 5 şehirde kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı festivalin İstanbul ayağında, 6 binden fazla sanatçı, binin üzerinde etkinlikte sahne alacak.
Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.
İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayıp Galataport'a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor. Festival 23 Ekim'de sona erecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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