Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmet Sepil: "Rakibimiz hak ederek buraya geldi''

AA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek ligde kalma adına kritik bir galibiyet alan Göztepe'de Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, iyi bir sonuç aldıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi

Göztepe

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Sepil, çok zor haftalar geçirdiklerini belirterek, "Bizim için önemli bir galibiyet. Puanla ayrılmak istiyorduk. Takımımız bugün iyi oynadı. Beş haftadır gol atamıyorduk. Maçın başında golü bulunca oyuncuların kendilerine güveni geldi. Oyuncularımız ikinci yarı çok iyi oynadı. Buna ihtiyacımız vardı. Ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Mehmet Sepil, "Rakibimiz hak ederek buraya geldi. Bundan sonra diğer takımlarla keyifli bir zirve yarışı olacak. Onlara başarılar diliyoruz. Bu galibiyet ligde kalmamız için yeterli değil. Daha 4 hafta var. Bu haftaları iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Takımla yaptığı konuşmalar hatırlatılan Sepil, başkanların yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu aktararak, "Oyuncuları İstanbul'a 1 gün erken çağırdık. Ben de yurt dışından aynı gün geldim. İki gündür otelde kendi aramızda bol bol neler yapabileceğimizi konuştuk, dertleştik. Bilmiyorum faydası oldu mu? İnşallah olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Ligde üst üste 2 iç saha maçına çıkacaklarını belirten Başkan Mehmet Sepil, şunları kaydetti:

"Daha sonra Bursa deplasmanı var. Ligde avantaj, dezavantaj... gördünüz yani. Kendi sahamızda Akhisarspor ve yine bizim gibi alt sıralarda olan takımlara yenildik. Ancak Medipol Başakşehir'i güzel bir oyunla yendik. Çok çekişmeli bir lig oluyor. Daha çok şey olur. Önümüzdeki maçların hiçbiri belli değil. Tek tek bütün maçları kazanmalıyız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konyaspor'dan flaş hakem açıklaması! Mete Kalkavan gündemden düşmüyor...
FUTBOLKonyaspor'dan flaş hakem açıklaması
Epureanu yoksa Başakşehir'de sorun var
FUTBOLEpureanu yoksa sorun var
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 100. randevuda
FUTBOLBeşiktaş ile Ankaragücü 100. randevuda
Tamer Tuna: 8 hafta sonra kazanmak güzel
FUTBOL"8 hafta sonra kazanmak güzel"
Liverpool şampiyonluk yarışını bırakmıyor
FUTBOLLiverpool maç fazlasıyla lider
İbrahim Yıldız: Başakşehir düştü
FUTBOL"Başakşehir düştü"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X