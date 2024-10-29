Mehmet Topal kupada da hız kesmedi

Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi. Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal’ın yaptığı Petrolul Ploieşti, rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 40 ile 45’inci dakikada Sergiu Hanca ve 58’inci dakikada Christian Irobiso kaydetti. Öte yandan ligde oynadığı son maç olan CSMS Iaşi karşılaşmasını da 3 gol atarak 3-1 kazanan Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti’nin formda görüntüsü dikkat çekiyor.

Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu’ndaki ikinci maçını Universitatea Craiova ile oynayacak.