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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçim sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından uygulanacak süreci Twitter hesabında kaleme aldı. Uçum'un yazısı:

— Mehmet Uçum (@mehmetucum) May 30, 2023

YSK, Milletvekili kesin seçim sonuçlarını bugün Resmi Gazete’ye gönderdi ve kesin sonuçlar ilan edildi. İlanı takip eden üçüncü gün saat 14:00’de TBMM toplanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise perşembe günü ilan edilecek ve TBMM Başkanlığına bildirimi yapılacak. İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak. TBMM’nin ilk toplantı gününü takip eden üç gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek.

Bunlara göre kesinleşmiş takvim şöyle:

30 Mayıs Salı:

Milletvekili kesin seçim sonuçları ilan edildi.

1 Haziran Perşembe:

Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ilan edilecek.

2 Haziran Cuma:

TBMM en yaşlı üye olan Sayın Devlet Bahçeli Başkanlığında kendiliğinden toplanacak ve Milletvekillerinin

yemin töreni yapılacak.

Takvimin devamı ise şöyle işleyebilir:

3 Haziran Cumartesi:

TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdimi ve aynı genel kurulda Cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir.

Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır.

Yine aynı gün Külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zamanda onların milletvekilliği sona erer.

4 Haziran Pazar:

Atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar TBMM genel kurulunda yemin eder.

Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır.

Yine aynı gün Milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar and içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM genel kurulunda and içerek yasama görevine başlarlar.