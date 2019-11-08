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HaberlerMagazinMehmet Yüzüak hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

Mehmet Yüzüak hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Mehmet Yüzüak

İHA'nın haberine göre; Edremit’in Güre Mahallesi’nde Kazdağları’nın eteklerinde yaşayan ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yüzüak, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde acil olarak ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yüzüak, doktoru ve hastane personeline teşekkürlerini iletti.

MEHMET YÜZÜAK KİMDİR?

İlk yazdığı ‘Kader Çıkmazı’ adlı şarkı Kamuran Akkor’a Altın Plak kazandırdı. Yüzüak; Kemancı, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Hovardaymış Kime Ne, Sevgilim Var Gurbette Onu Sevdim İzmir’de, Biride Bir Bini de Bir, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Anne, Hasret Ateşi, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan, Sevda Yolu gibi önemli şarkılara imza attı.

1976-77 yıllarında düzenlenen Altın Kelebek Yarışması’nda ‘Kemancı’ üst üste 2 yıl ‘Yılın Şarkısı’ seçilerek Altın Kelebek Ödülü’nü kazandı. Emel Sayın, Gönül Yazar, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, Gönül Akkor, Kamuran Akkor, Tanju Okan, Seda Sayan gibi usta isimler şarkılarını seslendirdi.

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