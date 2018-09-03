Van Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol araması ve kontrollerde 5 ayrı araçta 17’si kadın, 19’u bebek ve çocuk, 116’sı Afganistan uyruklu toplam 145 kaçak mülteci yakalandı. İHA'nın haberine göre, mültecileri taşıyan araçların sürücüleri Ö.Y., M.S., K.Y., G.G. ve M.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KEK, ÇİKOLATA YEYİP OYUNLAR OYNADILAR

Alpaslan Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri devam eden kaçak göçmenlere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği verildi. Anne ve babaları yasal işlemlerle ilgilenirken, jandarma çocuklara çikolata, kek ve dondurma ikramında bulundu. Çikolata ve dondurmalarını yiyen çocuklar oyunlar oynadı. Bir mülteci ise Atatürk büstünün yanında fotoğraf çektirdi. Bir Afganistanlının ise cep telefonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını arka plan yaptığı görüldü. Kaçak göçmen, Erdoğan’ı çok sevdiğini, kendi devlet başkanlarının fotoğrafı ile birlikte cep telefonuna kaydettiğini söyledi.

"İRAN ASKERİ DÖVDÜ, TÜRK ASKERİ İYİ DAVRANDI"

Afganistan uyruklu Ahmet Türkmen, “Biz 25 gün boyunca yol geldik aç kaldık. Yolda İran askerleri bize saldırdı, dövüp hamaret etti. Türkiye’ye geldik Türk askerleri ise bize kucak açtı. Yemek verdi çocuklarımıza çikolata ve dondurma verdi ve bize çok iyi davrandı. Çok memnun olduk. Biz Ankara ve İstanbul’a gitmek için adam başı 500 dolar verdik. Türk askerlerine teşekkür ediyoruz” dedi. Geceyi Alpaslan Karakolu'nda geçiren kaçak mülteciler yasal işlemlerinin ardından Van Göç İdaresine gönderildi.

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