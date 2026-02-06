Mehveş Emeç’ten 'Biraz Hüzün Biraz Neşe'

Klasik müzik dünyasının usta piyanistlerinden Mehveş Emeç, yeni bir konserle müzikseverleri selamlamaya hazırlanıyor. Devlet Sanatçısı unvanının yanı sıra Türkiye ve uluslararası müzik çevrelerinden aldığı ödül ve övgülerle tanınan dünyaca ünlü piyanist, 11 Şubat Çarşamba saat 20.00’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek “Biraz Hüzün Biraz Neşe” başlıklı konserde dinleyici karşısına çıkacak.

Alman basınında “inci benzeri teknikte hayran olunacak bir tuşe” ifadesiyle anılan; akademik çalışmalarını profesör unvanıyla sürdüren Emeç, bu konserde klasik müzik repertuvarının farklı dönemlerinden seçilmiş üç eserini; Johann Sebastian Bach’ın “Partita No. 2 (Do minör)”, Wolfgang Amadeus Mozart’ın “La minör Piyano Sonatı KV 310” ve Robert Schumann’ın “Viyana Karnavalı” başlıklı yapıtlarını icra edecek.

Mehveş Emeç, Barok dönemden Klasik ve Romantik döneme uzanan bu seçkiyle farklı müzikal ifade biçimlerini bir arada sunarak eserler arasındaki duygusal geçişlere odaklanan bir dinleme deneyimi sunacak.