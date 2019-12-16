Aynı bölgede üç toplu mezar

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Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara kentindeki bir çiftlik arazisinde, 50 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre 22 Kasım'da keşfedilen toplu mezardan, parçalandıktan sonra poşetlere konmuş onlarca kadın ve erkek cesedi çıktı.

Yetkililer, adli tıp ekiplerinin şu ana kadar biri kadın 13 cesedin kimliğini teşhis edebildiklerini açıkladı.

Jalisco eyaleti, 'yeni El Chapo' lakaplı mafya babası Nemesio Osegura Cervantes liderliğindeki Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin merkezi konumunda.

Kentte son olarak Eylül ayında, 41 cesedin atıldığı bir toplu mezar keşfedilmişti.

Aynı bölgede Mayıs ayında da 34 cesedin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

Bölgenin uzun süre uyuşturucu çeteleri tarafından infaz ettikleri kişilerin cesetlerini saklamak için kullanıldığı belirtiliyor.

Vali Enrique Alfaro, Jalisco'da işlenen cinayetlerin yüzde 70'inin organize suç bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Meksika'da uyuşturucu çetelerinin başlattığı şiddet olaylarında 2006 yılından bu yana en az 40 bin kişi yaşamını yitirdi.

Sadece Jalisco eyaletinde Ocak-Kasım 2019 ayları arasında 2 bin 500'e yakın cinayet işlendiğini kaydediliyor.