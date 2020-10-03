AA

Meksika basınında yer alan habere göre, Durango eyaletine bağlı San Antonio de Pauda kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler ile devriye görevinde bulunan polisler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 8 çete üyesi hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı. AA'nın haberine göre; Eyalet Savcısı Ruth Medina Aleman, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, polislerin, uyuşturucu çetelerince pusuya düşürüldüğünü ancak saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.