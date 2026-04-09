Melania Trump: Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, ABD'de pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili iddialara yanıt verdi.

"Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanlar bugün sona ermeli” ifadelerini kullanan Melania Trump, bu iddiaların itibarını zedelediğini söyledi.

Trump, Epstein ya da onun ortağı Ghislaine Maxwell ile hiçbir zaman ilişkisi olmadığını, Maxwell ile yalnızca yüzeysel bir yazışma gerçekleştirdiğini belirtti.

“Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım. Donald ve ben zaman zaman Epstein’ın da davetli olduğu aynı partilere çağrıldık" diyen Trump, "Beni Donald'la tanıştıran Epstein değil. Epstein'le ilk kez 2000'de Donald'la bir etkinlikte tanıştım” ifadelerini kullandı.

