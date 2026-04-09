Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Melania Trump: Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım | Dış Haberler

        Melania Trump: Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım

        Melania Trump, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu iddialarını yalanladı. Trump "Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 22:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, ABD'de pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili iddialara yanıt verdi.

        "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanlar bugün sona ermeli” ifadelerini kullanan Melania Trump, bu iddiaların itibarını zedelediğini söyledi.

        Trump, Epstein ya da onun ortağı Ghislaine Maxwell ile hiçbir zaman ilişkisi olmadığını, Maxwell ile yalnızca yüzeysel bir yazışma gerçekleştirdiğini belirtti.

        “Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım. Donald ve ben zaman zaman Epstein’ın da davetli olduğu aynı partilere çağrıldık" diyen Trump, "Beni Donald'la tanıştıran Epstein değil. Epstein'le ilk kez 2000'de Donald'la bir etkinlikte tanıştım” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Emekli uzman çavuşun öldürdüğü eşi ve kızının cenazeleri memleketlerine gönderildi

        Ankara'nın Sincan ilçesinde eşi emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü (55) tarafından öldürülen Deniz Büyükköprü (46) ile kızı Irmak Nehir Büyükköprü'nün (16) cenazeleri Eskişehir'e gönderildi. Olayın ardından intihar eden Remzi Büyükköprü'nün cenazesi ise Kırıkkale'de toprağa verilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!