Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Melek Mosso: Hayattan çıkması gerekenler çıktı

        Melek Mosso: Hayattan çıkması gerekenler çıktı

        Melek Mosso, katıldığı düğünde gazetecilere özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu; "Hayattan çıkması gerekenler çıktı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 11.01.2026 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayattan çıkması gerekenler çıktı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; iş adamı Fatih Dağ, hayatını Sevgi Uçar ile Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşen düğün ile birleştirdi. Geceye; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Melek Mosso, Sinan Özen, Davut Güloğlu, Cem Belevi, Hakan Gürsoy, Turgut Tunçalp, Abidin Yerebakan, Talip Öztürk ve Bülent Ersoy gibi birçok ünlü isim katıldı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melek Mosso, birkaç gün önce kedisini kaybettiğini ve bu nedenle duygusal bir dönem geçirdiğini söyledi. Kedisinin kaybının kendisini derinden etkilediğini ifade eden şarkıcı; "Dün annemin ısrarıyla dışarı çıktım ama arkadaşlarımı aradım, kimseyle de denk gelemedim" dedi.

        REKLAM

        "HAYATTAN ÇIKMASI GEREKEN ŞEYLER ÇIKTI"

        Geçtiğimiz yıl 2 yıl evli kaldığı oyuncu Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, 2025'i değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: Bütün işi gücü geride bıraktık, hayattan çıkması gereken şeyler çıktı. Yeni bir sezona başladık. Daha çok işime odaklandım, yakında yeni bir düet de gelecek.

        Daha önce yaptığı "Kazancım, güzelliğim, özgüvenim yerinde neden birinin derdini çekeyim?" açıklaması hatırlatılarak kendisini aşka kapatıp kapatmadığı sorulan Melek Mosso, sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bu ifadeyi kendisine sorulduğu için kullandığını belirten Mosso; "Asla cinsiyetçi düşünmüyorum. 'Aşka kendimi kapattım' demek istemedim. İnsan kendinin kıymetini bilmeli. Anlatmak istediğim şeyin özü bu. Neden kendimi oldurmaya çalışırken bulayım ki? Olmuyorsa olmuyordur, niye zorlayayım?" diye konuştu.

        REKLAM

        Bir ilişkinin insanı mutlu etmesi gerektiğinin altını çizen Melek Mosso; "İnsan mutlu olmak için ilişki yaşamalı. Zorlamak için ya da birini bir şeye dönüştürmek için değil. Öyle olunca zaten olmuyor. İnsan dengini bulmalı. Bana kendimi iyi hissettirecek biri olmalı. Bir kadını bulunduğu halinden daha iyi yapan, daha iyi hissettiren erkek ilişki için her zaman daha idealdir. Kendini kötü ya da eksik hissettiren biriyle olmak insana kaybettirir" ifadelerini kullandı.

        Melek Mosso, gazetecilerin, "Gerçek aşkı mı bekliyorsunuz?" sorusuna ise "Mutlu olacağım biri... Gerçek aşk var mı, nasıldır bilemiyorum. İnsan bir sürü kere âşık olabilir. Önemli olan gerçekten keyif aldığı bir oyun arkadaşı bulması" yanıtını verdi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Yürekleri ısıtan görüntüler: Polis kalkanı bebeği ve annesini fırtınadan böyle korudu

         İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı.

        #Melek Mosso
        #Fatih Dağ
        #Sevgi Uçar
        #Bülent Ersoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Esir liderler
        Esir liderler
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Derbilerde 'Buruk'
        Derbilerde 'Buruk'
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı