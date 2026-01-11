Melek Mosso: Hayattan çıkması gerekenler çıktı

Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; iş adamı Fatih Dağ, hayatını Sevgi Uçar ile Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşen düğün ile birleştirdi. Geceye; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Melek Mosso, Sinan Özen, Davut Güloğlu, Cem Belevi, Hakan Gürsoy, Turgut Tunçalp, Abidin Yerebakan, Talip Öztürk ve Bülent Ersoy gibi birçok ünlü isim katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melek Mosso, birkaç gün önce kedisini kaybettiğini ve bu nedenle duygusal bir dönem geçirdiğini söyledi. Kedisinin kaybının kendisini derinden etkilediğini ifade eden şarkıcı; "Dün annemin ısrarıyla dışarı çıktım ama arkadaşlarımı aradım, kimseyle de denk gelemedim" dedi.

"HAYATTAN ÇIKMASI GEREKEN ŞEYLER ÇIKTI"

Geçtiğimiz yıl 2 yıl evli kaldığı oyuncu Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, 2025'i değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: Bütün işi gücü geride bıraktık, hayattan çıkması gereken şeyler çıktı. Yeni bir sezona başladık. Daha çok işime odaklandım, yakında yeni bir düet de gelecek.

Daha önce yaptığı "Kazancım, güzelliğim, özgüvenim yerinde neden birinin derdini çekeyim?" açıklaması hatırlatılarak kendisini aşka kapatıp kapatmadığı sorulan Melek Mosso, sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bu ifadeyi kendisine sorulduğu için kullandığını belirten Mosso; "Asla cinsiyetçi düşünmüyorum. 'Aşka kendimi kapattım' demek istemedim. İnsan kendinin kıymetini bilmeli. Anlatmak istediğim şeyin özü bu. Neden kendimi oldurmaya çalışırken bulayım ki? Olmuyorsa olmuyordur, niye zorlayayım?" diye konuştu. Bir ilişkinin insanı mutlu etmesi gerektiğinin altını çizen Melek Mosso; "İnsan mutlu olmak için ilişki yaşamalı. Zorlamak için ya da birini bir şeye dönüştürmek için değil. Öyle olunca zaten olmuyor. İnsan dengini bulmalı. Bana kendimi iyi hissettirecek biri olmalı. Bir kadını bulunduğu halinden daha iyi yapan, daha iyi hissettiren erkek ilişki için her zaman daha idealdir. Kendini kötü ya da eksik hissettiren biriyle olmak insana kaybettirir" ifadelerini kullandı. Melek Mosso, gazetecilerin, "Gerçek aşkı mı bekliyorsunuz?" sorusuna ise "Mutlu olacağım biri... Gerçek aşk var mı, nasıldır bilemiyorum. İnsan bir sürü kere âşık olabilir. Önemli olan gerçekten keyif aldığı bir oyun arkadaşı bulması" yanıtını verdi.